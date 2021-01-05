ياسمين صبري بإطلالة ساحرة جديدة في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ياسمين منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها بإنستجرام ، وظهرت ياسمين بالصورة من داخل منزلها بإطلالة أنيقة مرتدية بنطلون أسود وشميز أصفر ونسقت معه جاكت أبيض ، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ أبرز جمال ملامحها.

يشار أن ياسمين صبري اختيرت للسنة الثالثة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم ، حيث أن ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.