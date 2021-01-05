تعليق تامر أمين على التصريحات المثيرة للجدل لرانيا يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - شن الإعلامي تامر أمين، هجوم حاد على الفنانة رانيا يوسف بشأن تصريحاتها الأخيرة حول الحجاب، ووصف حديثها بأنه مصائب.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامجه الشهير آخر النهار، :" لسان رانيا يوسف بينقط مصايب ، أنا سقط على أفعالها واقوالها كتير لكن هي بتهزر هزار سخيف وغير مقبول ورخيص ولا أخلاقي ، إذا كنتي لا تحسنين الكلام لا تجري حوارات اسكتي أحسن.