تعليق تامر أمين على التصريحات المثيرة للجدل لرانيا يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - شن الإعلامي تامر أمين، هجوم حاد على الفنانة رانيا يوسف بشأن تصريحاتها الأخيرة حول الحجاب، ووصف حديثها بأنه مصائب.
وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامجه الشهير آخر النهار، :" لسان رانيا يوسف بينقط مصايب ، أنا سقط على أفعالها واقوالها كتير لكن هي بتهزر هزار سخيف وغير مقبول ورخيص ولا أخلاقي ، إذا كنتي لا تحسنين الكلام لا تجري حوارات اسكتي أحسن.
يذكر أن رانيا يوسف اثارت الجدل مؤخرًا في لقاء تليفزيوني اثناء ردها على سؤال المذيع عن إثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 مؤخرًا، وارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها، لترد رانيا، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها هناك الكثير من الفنانات ترتدي إطلالات مثيرة ومازحت رانيا قائلة:"ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية".