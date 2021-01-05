تامر حسني ينتهي من الاستعدادات الخاصة لأغنية بطولة العالم لكره اليد

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى النجم تامر حسني، من تصوير الأغنية الخاصة لبطولة العالم لكرة اليد والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبل بحفل الافتتاح.



واختارمؤخرًا الاتحاد المصري لكرة اليد النجم تامر حسني، لإحياء حفل الافتتاح وتم الاتفاق أيضًا معه علي تقديم أغنية جديدة للبطولة المقرر إقامته يوم 13 يناير بالصالة الغطاه لاستاد القاهرة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير الجاري، عن تخطيط اللجنة لتقليل أعداد فنادق المونديال المخصصة للحدث، والتى ستشهد نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لإقامة مجموعات كل صالة من الصالات الأربعة فى فندق واحد.

وأضاف نصر، في بيان صحفي قائلًا إنه تم الاتفاق على إجراء تعديل من جانب اللجنة المنظمة، بالاتفاق مع وزير الشباب والرياضة فى حضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، يفيد باقتصار فنادق البطولة على أفراد الحدث فقط، وفقا لتطبيق نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، وإخلاء الفنادق من أى أفراد غير تابعين للحدث.