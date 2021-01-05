أحمد فهمي يهنئ زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها

وعلق أحد المتابعين وكتب: كل سنة وأنتم طيبين وربنا يخليكم لبعض.

ونشرت "هنا" صورة تجمعهما من الكواليس وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت "نورتني في أول وأهم خطوة بعملها في حياتي دلوقتي مسلسل حلوة الدنيا سكر.. شكرًا لأنك دايمًا عمودي الفقري.