حكاية الهضبة مع كارولينا .. حب جديد أم صدفة

أثار الشاعر خالد تاج الدين الجدل بعد نشره صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حلوة البدايات"، وهو ماتم تداوله بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتسائلوا حول حقيقة إرتباط الهضبة من جديد.



والحقيقة أن الفتاه تدعى كارولينا زوبكوفا بلوجر على السوشيال ميديا وتهتم بالأزياء والسفر حول العالم، ومتزوجه ولديها ابنة، وقابلت عمرو دياب في أحد المطاعم الشهيرة، والتقطت معه صورة، ونشرتها عبر خاصية ستوري بحسابها على إنستجرام وكتبت:"يقولون أن هذا أفضل مطرب عربي في العالم".



وكان قد نفى مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب علمه بوجود قصة حب جديدة في حياة عمرو دياب بعد انفصاله عن زوجته السابقة دينا الشربيني بسبب رغبتها في الحمل وإعلان الزواج الرسمي.



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علاقة عمرو دياب بأبنائه



يذكر أن علاقة عمرو دياب بأبنائه الأربعة "نورا، عبد الله ، كنزي وجنا" بدأت تتحسن بعد انفصاله عن زوجته الفنانة دينا الشربيني بعد نشوب خلافات بينهما وصلت إلى طريق مسدود.



وكانت بداية تلك الخطوة ، قضاء الهضبة رأس السنة مع أبنائه "عبد الله وكنزي وجنا" في دبي، ثم قيامه بمتابعة حساباتهم عبر "إنستجرام"، رغم أنه كان يكتفي بمتابعة حساب شركته "ناي" للإنتاج الموسيقي وحساب "دياب إف إم".



وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.



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وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.



انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني



ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني، وسط تأكيد البعض أن رغبتها في الحمل وإعلان الزواج رسميا هما السبب في انتهاء العلاقة.