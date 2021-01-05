تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري بعد إصابته بكورونا

كشف مصدر مقرب لـ موقع "دوت الخليج" تفاصيل الحالة الصحية للفنان ماجد المصري بعد إصابته بكورونا، وأكد أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع للحجر المنزلي ويتلقى بروتوكول العلاج.



وكان قد حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «دوت الخليج» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية - مسلسل «الوجه الآخر» - الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.



وقال ماجد المصري، إنه كان يبحث عن قصة درامية أسرية مناسبة لعملها مسلسل، تدور أحداثها بين 4 جدران، فوجد أنه هناك شيئين يمكن تناولهما في هذا الإطار، وهي إما النزاع على الإرث أو الخلافات الزوجية، لكن جرأة مسلسل «الوجه الآخر» جاءت شيقة جدًا.



وأشار ماجد المصري، في ندوته أن تواصل مع الكاتب فداء الشندويلي، لإسناد سيناريو المسلسل له بعدما أستقر على فكرة المسلسل الأساسية، لافتًا إلى أن «الشندويلي» أضاف خط درامي في الأحداث دون التأثير على شكل القصة الأساسية.



ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.



"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف: ماجد المصري، وسيناريو وحوار: فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.