«كتاب وأدباء جنوب الشرقية» تنظم جلسة حوارية «فـي رحاب القصة القصيرة جدا»

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية وبالتعاون مع مجلس إشراقات ثقافية جلسة حوارية بعنوان “في رحاب القصة القصيرة جدًا “بمشاركة الأديب والمترجم السعودي خلف سرحان القرشي وأدارتها الكاتبة العمانية إشراق بنت عبدالله النهدية وذلك على برنامجي زووم ويوتيوب ومن إعداد فريق الدراسات والبحوث باللجنة.

تطرق الأديب والمترجم السعودي خلف سرحان القرشي خلال الجلسة الى المقصود بالقصّة القصيرة جدًا وتبيان مفهومها وتقديم نبذةٌ تاريخيّة عنها وسحريّة القصَّة القصيرة جدًا وجاذبيتها الى جانب التطرق الى بعض المقولات الشهيرة في حق القصّة القصيرة جدا ومكوِّنات القصّة القصيرة جدًا وسماتها والعوائق والتحديات ومستقبل القصّة القصيرة والتفريق بين القصّة القصيرة جدا وغيرها من الأجناس الأدبية، مختتما بقراءة بعض نماذج من قصصه القصيرة جدا والرد على مداخلات الحضور وأسئلتهم.

تأتي الجلسة ضمن أنشطة شهر يناير الثقافية التي تنفذها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية، حيث ستقام في الأسبوع القادم أمسية شعرية تحييها مجموعة من الشاعرات من إعداد وتنفيذ فريق الشعراء، وفي الأسبوع الثالث من الشهر ستنفذ جلسة حوارية بعنوان “التاريخ العماني : أسئلة وإشكالات” ينفذها فريق الدراسات التاريخية وسيشهد الأسبوع الرابع تنفيذ فعاليتين الأولى جلسة حوارية حول قضايا الشعر بعنوان ” المسابقات وأثرها على الساحة الشعرية والشاعر ” من إعداد فريق الشعراء أما الفعالية الثانية فستكون محاضرة بعنوان ” مستويات العربية المعاصرة بالسلطنة ” يعدها وينفذها فريق اللغة والأدب.

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