ثلاثون لوحة تستنطق الوهج اللوني لمخلوقات الله عبر معرض «ملكوت» لنائلة المعمرية

في ثقافة وفنون 5 يناير,2021

كتب ـ فيصل بن سعيد العلوي :

برؤى حالمة تتوق إلى التأمل في مخلوقات الله والطبيعة الحالمة التي تحمل تشكيلاتها ألوانا متناغمة ساحرة جمعت الفنانة التشكيلية نائلة بنت حمد المعمرية خلاصة أعمالها الفنية التي استهدفت فيها إبراز ألوان الطبيعة عبر 30 لوحة تشكيلية في معرضها الشخصي الرابع والذي أقيم مساء أمس الأول في قاعة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بالصاروج تحت رعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.

أرادت نائلة المعمرية في معرضها (ملكوت) الذي أقامته وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية أن تخترق الوهج اللوني للطبيعة التي توحي بعظمة الخالق سبحانه وتعالى والذي قد لا يركّز فيه المتلقي في الكثير من الأحيان، فالبهجة التي تشكّلها الطبيعة والتناغم اللوني في مخلوقات الله احد أهم اركان فلسلفة الجمال الجاذب للبصر.

وقد عبرّت عنه (المعمرية) في لوحاتها المتعددة بخامات متنوعة ومقاسات مختلفة بأسلوب تجريدي ارادت ان تبسطه للمتلقي عبر وضع صورة مصغرة لأصل الفكرة التي انتج منها عمل تشكيلي متعدد المقاييس يحاكي طبيعة اللون في تلك الصورة. والمتأمل لمعرض (ملكوت) للتشكيلية نائلة المعمرية لا يجد صعوبة في تلقي الفكرة وفهمها الفهم الأمثل الذي تريد الفنانة إيصاله عبر الشكل واللون الساحر الذي جسدته ريشتها كالواقع في أغلب الأعمال التي قدمت قيمة ثرية تبرز بهجة اللون وتناسقه ودهشته ليؤكد للعقل الانساني الإعجاز الرباني العظيم للخالق سبحانه وتعالى. تقول الفنانة التشكيلية نائلة المعمرية عن معرضها (ملكوت) انه تجسيد من الفنان لما يحيط به من أشكال وألوان وأحداث تجسده التقنية في أسلوبه الخاص الذي يجسد الفكرة التي يريد أن ينقلها للمتلقي، وفي هذه الأعمال تجسيد لفلسفة الجمال التي تأخذ على عاتق الفنان التأمل في ما حوله من الوجود مستلهما جمال عظمة الله في تصوير ملكوته.

واستمع سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة إلى شرح مفصل من الفنانة التشكيلية نائلة المعمرية عشية افتتاحه لمعرض ملكوت بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين والمهتمين وقد عبرت (المعمرية) عن سعادتها لهذا الحضور وأبرزت أهم الجوانب في أعمالها التشكيلية التي اثارت بعض التساؤلات من قبل الزوار، ويعتبر هذا المعرض الذي تم تخصيص رابط إلكتروني شامل بكتيب خاص به هو رابع المعارض الشخصية للفنانة نائلة المعمرية التي تعد أهم وابرز الفنانات التشكيليات في السلطنة ولها مشاركات متعددة على الصعيد المحلي والخارجي وقد حازت العديد من الجوائز وهي حاصلة على بكالوريوس تربية فنية من جامعة السلطان قابوس، وعلى الماجستير في المجال الدولي للفنون المعاصرة وممارسة التصميم من جامعة لمكوكوينج بماليزيا.

وللتشكيلية نائلة المعمرية مبادرة عبر الموقع الإلكتروني للفنون التشكيلية العمانية (مؤسسات) حيث يقدم صورة مهمة حول الفن التشكيلي العماني والفنانين والمهتمين من داخل السلطنة وخارجها وهو منصة موحدة للاطلاع على تطورات الساحة الفنية في السلطنة، والموقع يستهدف خدمة الفنانين والأكاديميين وطلاب الفنون التشكيلية من خلال استقصاء آخر مستجدات الفن والفعاليات من مختلف المؤسسات الفنية في السلطنة وتقديمها في موقع واحد يختصر عليهم الوقت والجهد ويبقيهم على اطلاع بالجديد في الساحة الفنية العمانية،

ويشمل الموقع نماذج كثيرة لإبداعات الفنانين العمانية في قسم اللوحات العمانية المعاصرة ولوحات الهوية العمانية والتصميم الجرافيكي والنحت والخط العربي والتشكيلات الحروفية إضافة إلى المكتبة الالكترونية التي تضم مجموعة من الكتب المصورة وأوراق عمل أكاديمية.