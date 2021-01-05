مصطفى خاطر يروج لفيلمه الجدبد "ثانية واحدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان مصطفى خاطر لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم "ثانية واحدة".

وشارك خاطر جمهوره ومحبيه بصورة له من أحداث الفيلم ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : ثانية واحدة إنتاج محمد السبكي وتأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.. قريباً بجميع دور العرض.

وفى سياق منفصل يُشارك الفنان مصطفى خاطر في مسلسل "إسعاف يونس"، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والمسلسل يُعد البطولة المُطلقة الأولى للفنان محمد أنور، ومن المُقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمي، وكريم محمود عبدالعزيز.

