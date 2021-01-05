بهذه الكلمات.. زينب غريب تتذكر السيناريست الراحل وحيد حامد

ونشرت زينب صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : لم اكن اشعر دائما انني رجل لهذا الزمان، لهذا اطلق عليا القابا لا تنتهي ، لبعضهم كنت الغول وللاخرين كنت الهلفوت ولكنني لم اكن يوما المنسي ،سؤال مكتوب بالدم والنار لم اعرف اجابته حتي الان ، والجهل والجوع ام الارهاب والكباب ؟.

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة زينب غريب عن حزنها لرحيل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد.



اعذروني، فلم اقل يوما انني البري ولكنني مرتاح الضمير .ولهذا لم اغلق ملف سامية شعراوي ولم اخشي معالي الوزير ولم استعين بمحامي خلع لهويتي وصوت كلماتي فكنت حرا مثل طائر الليل الحزين اناشد اخر الرجال المحترمين لعهد مكتوب علي اوراق الورد.

فوصيتي هي كشف المستور حتي اذا اضطررت للعب مع الكبار في سوق المتعة حيث الراقصة والسياسي والجماعة و بعض من طيور الظلام

والان ارحل عنكم فاضحك الصورة تطلع حلوة او ابكي الصورة تطلع حلوة، مؤمنا بان لكل وقت اوان مثل اوان الورد، واخر امنياتي عندما يحن اواني ان لا اكون غريب في بيتي وان تظل ذكري خالدة مع اهم كلماتي وهي العائلة ، فلا تحكي يا شهرذاد عن الرجل الذي مشي بل احكي عن الرجل الذي عاد .