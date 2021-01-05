رانيا محمود ياسين تنشر صورة لوالداها برفقة ياسر عرفات عبر إنستجرام

وظهر محمود ياسين بالصورة برفقة ياسر عرفات وتذكرتهم بتلك الكلمات وكتبت : أبي الغالي مع الزعيم ياسر عرفات رحمهما الله واسكنه فسيح جناته يارب العالمين.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.