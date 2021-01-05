مي نور الشريف تحيي الذكرى التاسعة لرحيل جدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة مي نور الشريف التفاعل الدائم مع محبيها بصور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

وأحييت مي نور الشريف الذكرى التاسعة لجدتها ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع إنستجرام وكتبت : حبيبتي وحشاني ووحشني حضنك ربنا يرحمك ويغفولك ويسكنك الفردوس الأعلى إن شاء الله ، الذكرى السنوية جدتي التاسعة الرجاء الدعاء لها والفاتحة.

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل محبيها داعيين لها بالرحمة والمغفرة.