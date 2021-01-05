بعد المصالحة الخليجية هاشتاج #مصر_الكبيرة يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#مصر_الكبيرة بعد المصالحه الخليجيه مع قطر بحضور الجانب المصري متمثلا في وزير الخارجية المصرية سامح شكري

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏جماعة الاخوان دلوقتي عندهم قلق من ناحية المصالحة لإنهم عارفين إنها لو حصلت هيكونوا هما كبش الفدا او القربان اللي هيتقدم في المقابل‎#مصر_الكبيرة" و "‏مصر بتفرض كلمتها وبتحط شروطها لانها ‎#مصر_الكبيرة اللي بتحط الخطوط الحمراء ومفيش حد بيستجري يعديها".

وقال أخرون" ‏" مصر لا تطلب ،، وإنما تأمر." ‎#مصر_الكبيرة " و" ‏طالما سامح شكري اسد الخارجية اللي بيرمي مايكات الجزيرة في القمة الخليجية انا مطمن #مصر_الكبيره ".