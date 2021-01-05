وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "جماعة الاخوان دلوقتي عندهم قلق من ناحية المصالحة لإنهم عارفين إنها لو حصلت هيكونوا هما كبش الفدا او القربان اللي هيتقدم في المقابل#مصر_الكبيرة" و "مصر بتفرض كلمتها وبتحط شروطها لانها #مصر_الكبيرة اللي بتحط الخطوط الحمراء ومفيش حد بيستجري يعديها".
وقال أخرون" " مصر لا تطلب ،، وإنما تأمر." #مصر_الكبيرة " و" طالما سامح شكري اسد الخارجية اللي بيرمي مايكات الجزيرة في القمة الخليجية انا مطمن #مصر_الكبيره ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد المصالحة الخليجية هاشتاج #مصر_الكبيرة يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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