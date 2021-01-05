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من أصل روسي ومتزوجة رجل أعمال.. مالا تعرفه عن كارولينا صاحبة صورة الهضبة

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أحمد جودة - القاهرة - انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية بانتشار صورة الهضبة عمرو دياب مع إحدى الفتيات وذلك عقب أخبار انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

ويرصد "الفجر الفني" بعض المعلومات عن الفتاة التي آثارت الجدل بصورتها مع عمرو دياب:

1_تسمى Karolina Zubkova.

2_فتاة سويسرية من أصل روسي.

3_تعد من أشهر البلوجرز وحصلت على جائزة أفضل بلوجرز، وأفضل مؤثر في الأزياء الراقية.

4_متزوجة رجل أعمال ولديها طفلة تشبهها كثيرا

وشاركت البلوجر كارولينا الصورة التي جمعتها بالهضبة عبر حسابها على موقع الصو روالفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائلا: "أنا قابلت الرجل الرائع المبتسم، قومو بتحميل أغانيه وما أكثر أغنية تحبوها له؟".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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