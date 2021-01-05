من أصل روسي ومتزوجة رجل أعمال.. مالا تعرفه عن كارولينا صاحبة صورة الهضبة

ويرصد "الفجر الفني" بعض المعلومات عن الفتاة التي آثارت الجدل بصورتها مع عمرو دياب:

1_تسمى Karolina Zubkova.

2_فتاة سويسرية من أصل روسي.

3_تعد من أشهر البلوجرز وحصلت على جائزة أفضل بلوجرز، وأفضل مؤثر في الأزياء الراقية.

4_متزوجة رجل أعمال ولديها طفلة تشبهها كثيرا

وشاركت البلوجر كارولينا الصورة التي جمعتها بالهضبة عبر حسابها على موقع الصو روالفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائلا: "أنا قابلت الرجل الرائع المبتسم، قومو بتحميل أغانيه وما أكثر أغنية تحبوها له؟".