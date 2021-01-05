عمرو دياب يثير الجدل برفقة إحدى الحسناوات فهل يحاول استفزاز دينا الشربيني ..بالصور

النجم المصري عمرو دياب اثار ضجة على السوشيال ميديا بعد تداول صورة له ظهر فيه برفقة احدى المعجبات الحسناوات وهي تتكئ على كتفه وتلتقط الصورة معه، فتساءل الجمهور عن هويتها وعما اذا كانت قد بدأت تربطه علاقة بها بكونهما كان متقاربين جداً في اللقطة، واعتبر البعض تصرفه في محاولة منه لإغاظة دينا الشربيني واستفزازها بعد انفصاله عنها لخلافات بسبب رفضه للزواج منها بشكل رسمي، بينما شبه الكثيرون الحسناء التي ظهرت برفقته بملكة جمال لبنان مايا رعيدي.

عمرو دياب هل يحاول استفزاز دينا الشربيني

تداول نشطاء السوشيال ميديا أحدث صورة للنجم عمرو دياب ظهر فيها برفقة إحدى الفتيات الجميلات التي بدت منسجمة معه أثناء التقاطها لصورة معه وظهرت وهي تتكئ على كتفه وتضع يدها الأخرى على كتفه، بينما توقف الجمهور عند ملامحها الجميلة متسائلين عما اذا كان الهضبة قد استبدل دينا الشربيني بها ام أن تصرفه يأتي ضمن محاولته لإستفزاز الأخيرة واغاظتها بعد انفصالهما بسبب اصرارها على الزواج منه بشكل رسمي.

ورجح الكثيرون بأن تكون هذه الحسناء دوت الخليج ملكة جمال لبنان مايا رعيدي حيث بدت تشبهها كثيرا لكنها بدت ببعض التغييرات فإلتبس عليهم الأمر، مع الإشارة الى ان مايا رعيدي سبق وأن أعلنت خطوبتها قبل حوالي عام من رجل الأعمال اللبناني الشاب برونو حيتي.

وتوجهت العديد من التعليقات بالملامة لعمرو دياب وطالبوه بأن يتصالح مع دينا الشربيني، وذكره البعض بمواقفها الملفتة حيث كانت تهتم به بشكل كبير وترافقه كظله في الحفلات وتجفف له عرقه على المسرح، بينما رأى آخرون بأنه يحق للهضبة بأن يقطع علاقته بدينا الشربيني اذا لم يكن مرتاحا بعلاقته بها خاصة بعدما استفادت منه مهنياً ودعمها في العديد من اعمالها الفنية.

النجم عمرو دياب كان قد ظهر في احتفالات رأس السنة والتي أقيمت في دبي بالإمارات العربية المتحدة بدون الفنانة دينا الشربيني التي تواجدت أيضا في دبي للاحتفال، ويأتي هذا وسط نشر أبناء النجم المصري ووالدتهم زينة عاشور العديد من الصور والفيديوهات لهما أثناء احتفالهم برأس السنة في دبي كذلك.

دينا الشربيني تتخطى أزمة انفصالها من عمرو دياب

على المقلب الآخر، بدأت دينا الشربيني تتخطى أزمة انفصالها من عمرو دياب مع بداية العام الجديد بمساعدة صديقاتها، فأطلت في الظهور العلني الأول لها في رأس السنة في دبي مع صديقاتها وابرزهن الفنانة سلمى ابو ضيف، كما ظهرت يوم امس برفقتها في احد مطاعم دبي وهما تخوضان تحدي تحطيم الصحون، الأمر الذي فسره الجمهور بأن دينا تحاول الترفيه عن نفسها بعد ازمتها مع عمرو دياب.