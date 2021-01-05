ريتا حرب تلتحق بدراما رمضان 2021 بمسلسل "ظل" مع باسل خياط

ريتا حرب التحقت بسباق دراما رمضان 202 وانضمت لنجوم المُسلسل الدراميّ "ظلّ" إلى جانب كلّ من أبطال العمل باسل خيّاط ويوسف الخال وجيسّي عبدو وغسّان مسعود ونخبة من نجوم الدراما العربيّة .

ريتا حرب تلتحق بدراما رمضان 2021

ريتا حرب اعربت عن سعادتها الكبيرة في الانضمام لمسلسل "ظل" الذي يندرج ضمن الإطار التشويقيّ الغامض، وتؤدّي من خلاله شخصيّة "أمل" المُحاميّة التي تفرض عليها مشاعرها وظروف طارئة مُواجهة أحداث كثيرة مُتشعبّة الخيوط. كما أبدت ريتا حماستها لتقديم هذه الشخصيّة الجديدة عليها من حيث التركيبة والإطار.

مُسلسل "ظلّ"، يتألّف من ثلاثين حلقة، وهو من إخراج التونسيّ محمّد خياري وفكرة سيف رضى حامد وسيناريو وحوار زهير الملّا ومن إنتاج شركة "Media Revolution 7" لصاحبها مُفيد الرفاعي.

ريتا حرب في مسلسل عروس بيروت 2

من ناحية ثانية، تشارك الممثلة اللبنانية ريتا حرب حاليا في مسلسل "عروس بيروت" بجزئه الثاني، وتجسد شخصية "سيرين" المرأة الناجحة والمندفعة، التي تملك شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، تعود أدراجها إلى لبنان وتحديدا إلى قصر عائلة “الضاهر” حيث تبدأ صداماتها معهم.

مسلسل عروس بيروت من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، ويشارك في بطولته كل من ظافر العابدين، تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.