رغم انتشار كورونا في الوسط الفني..النجوم يواصلون التجمعات في البرامج والحفلات

سهرة كوميدية مع حمدي الميرغني وسليمان عيد وشيماء سيف وأحمد شيبه في برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز على "MBC مصر"، حيث تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الخميس" بتوقيت القاهرة، ثاني حلقات برنامج "ليلة الخميس" بحضور أربع نجوم دفعة واحدة .

واللافت أنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا، وتوالى إصابات النجوم في الموجة الثانية من الوباء وبخاصة في مصر، لا يزال يظهر النجوم مجتمعين في البرامج دون أن يحافظوا على اجراءات التباعد الاجتماعي التي أقرت بها المؤسسات الصحية، ورغم انتقادات الجمهور المتوالية ولكن الأمر لم تتغير في أغلب البرامج الفنية، مثلما حدث في تجمعات البرامج الاحتفالية بمناسبة رأس السنة، وكذلك في بعض الحفلات والأنشطة الفنية الأخرى.

و بحسب بيان رسمي لـ mbc، يُستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفنانين حيث يجمع نجوم الكوميديا حمدي الميرغني وسليمان عيد وشيماء سيف والمُطرب الشعبي أحمد شيبه، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 7 يناير 2021، وهو من تقديم المذيعة ياسمين عز.