جدل حول مسلسل منى زكي الجديد بعد نجاح "ما تقولش لحد"

بعد تداول أنباء عن استعداد منى زكي للظهور بعمل درامي تليفزيوني مجددا، سارعت النجمة المصرية لتكذيب الخبر من خلال الوكالة الإعلامية التي تدير أعمالها، حيث تردد أن منى زكي تعاقدت على بطولة مسلسل جديد سيعرض عبر منصة شاهد، والتي كانت قدر عرضت حصريا مسلسل "نمرة اتنين" وقامت منى زكي ببطولة إحدى حلقاته بصحبة أحمد السعدني وهي "ما تقولش لحد"، وقد حققت نجاحا كبيرا.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وكالة إدارة أعمال منى زكي.. تؤكد وكالة جينجر المسؤولة عن إدارة أعمال الفنانة منى زكي، عدم صحة الخبر الذي تم تداوله مؤخرا عن استعداد النجمة لبطولة مسلسل جديد من 10 حلقات اخراج الأستاذ اسلام خيري ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية.

وتشدد الوكالة على أن الخبر المتداول غير صحيح على الإطلاق، وأن أي تعاقدات جديدة للفنانة سيتم الإعلان عنها رسميا وبشكل واضح.

منى زكي عرض لها مؤخرا فيلم "الصندوق الأسود" بمشاركة الفنان محمد فراج، وحقق نجاحا في شباك التذاكر برفم أزمة فيروس كورونا، وتقليل سعة صالات العرض إلى أقل من النصف.