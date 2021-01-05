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اللبنانية نورهان تساند حورية فرغلي على طريقتها

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة اللبنانية ​نورهان​ على مساندة ودعم الفنانة ​حورية فرغلي​، وذلك بعدما تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن أزمتها الصحية ورحيل أصدقائها عنها بعد ابتعادها عن الفن.

وشاركت نورهان عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورة لحديث حورية فرغلي وأبدت موافقتها لكل ماجاء بالحديث.

ويشار الى أن حديث حورية فرغلي جاء ضمن مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، حيث أكدت فقدانها حسة التذوق وأكدت على أنها فقدت الثقة بأنوثتها.

وتابعت متأثرة : "انا كنت فاكرة ان اصحابي بيحبوني لكن لأ، كل الناس بعدت عني والناس اللي كانت تشتغل معايا من 10 سنين مش بتفكر ترفع سماعة التليفون تسأل عليا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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