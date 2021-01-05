اللبنانية نورهان تساند حورية فرغلي على طريقتها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة اللبنانية ​نورهان​ على مساندة ودعم الفنانة ​حورية فرغلي​، وذلك بعدما تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن أزمتها الصحية ورحيل أصدقائها عنها بعد ابتعادها عن الفن.

وشاركت نورهان عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورة لحديث حورية فرغلي وأبدت موافقتها لكل ماجاء بالحديث.

ويشار الى أن حديث حورية فرغلي جاء ضمن مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، حيث أكدت فقدانها حسة التذوق وأكدت على أنها فقدت الثقة بأنوثتها.