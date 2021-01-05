آخرهم حورية فرغلي | نجوم أبعدهم المرض عن الساحة الفنية

غاب عدد كبير من نجوم الفن عن الساحة الفنية بعد تعرضهم لـ وعكات صحية أجبرتهم على الابتعاد، وكان آخر هؤلاء الفنانين الفنانة حورية فرغلى والتى كشفت عن سبب معاناتها مع المرض وابتعادها عن الفن لـ أكثر من 3 سنوات، نرصد فى السطور التالية أبرز النجوم الذين ابتعدوا عن الساحة الفنية بسبب المرض .

الفنانة حورية فرغلى

حورية فرغلى تعرضت لسقوط من فوق الحصان على ظهرها ما ادى الى اصابتها بالـ ديسك وكسر فى الانف.

وكشفت حورية فرغلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" عن تطورات حالتها الصحية قائلة:" فقدت حاسة الشم والتذوق من 3 سنوات، و سبب إجراء عملية الأنف تعرضى لحادث سقوط الحصان على ظهرى وليس عملية تجميل".