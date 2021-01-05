نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
عادت الفنانة دينا الشربيني الى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها.
تصدر ألبوم "يا أنا يا لأ" للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى مبيعا بالوطن العربي، فور طرحه على المتجر الإلكتروني العالمي "أي تيونز".
عاد مسلسل "هذا المساء" ليتصدر المشهد من جديد بعد مرور أكثر من 3 سنوات على عرضه، بسبب مشهد لـ أروى جودة مع إياد نصار ومحمد سليمان لقبه رواد سوشيال ميديا بـ "ده هاني يا أكرم".
دعمت الفنانة أميرة العايدي، الفنانة حورية فرغلي بعد الكشف عن تعرضها للتنمر بسبب تغير شكلها ومرورها بنوبات اكتئاب أدت إلى ابتعادها عن الساحة الفنية بشكل كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. مشهد "ده هاني" يواصل تصدر التريند.. وتحسن علاقة عمرو دياب بأبنائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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