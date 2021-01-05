تامر علي يطرح ألبومه الأول

تعاقدت شركة "نجوم ريكوردز" مع الملحن والمطرب تامر علي لطرح ألبومه خلال الفترة المقبلة، وسيضم الألبوم ما بين 8 إلي 10 أغنيات ويضم أشكال موسيقية مختلفة.
ووقع تامر علي عقد الألبوم مع هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل، مدير شركة نجوم ريكوردز.
تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيي يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبد المنعم.
يذكر إن تامر علي يُعد واحدًا من أبرز وأشهر الملحنين علي السحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.
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