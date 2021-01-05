ناصيف زيتون يطرح أغنية جديدة بعنوان أنت وأنا ... عدد كلمات قليل

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان السوري ناصيف زيتون أغنية جديدة بعنوان انت وأنا، وذلك بعد أيام من طرحه أغنية "كذبة ورا كذبة" والتي حققت نجاحا كبيراً بتخطي عدد مشاهديها الـ3 ملايين على "يوتيوب" في غضون أسبوع.

أغنية أنت وأنا من كلمات عادل رفول، ألحان وسام بستاني، وتوزيع عمر صباغ.