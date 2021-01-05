نبيل الحلفاوي يطالب بمشاركة سعد سمير وقفشة مع الأهلى أمام سونيديب

طالب الفنان نبيل الحلفاوي، بإراحة اللاعبين الأساسيين للنادي الأهلي وتجهيز أفشة و سعد سمير بعد عودتهم من الإصابة وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏ريح أساسيين بقى ونزل الصاعدين اللي في القايمة وجهز قفشة وسعد". وأضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا . سجل الهدف وليد سليمان فى الدقيقة بعد تمريرة من علي معلول من الجانب الايسر ليسددها فى مرمى فريق سونيديب ويعلن تسجيل الهدف الثاني للاهلي . وسجل الهدف الأول طاهر محمد طاهر بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان لينفرد طاهر بحارس سونيديب ويضع الكرة من فوقه معلنا عن الهدف الاول للاهلي فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء

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