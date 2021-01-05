فريق الخان يحيى حفلا بساقية الصاوي .. الأحد المقبل

يحيى فريق الخان حفلا عن الموسيقى عربية، على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى الأحد 10 يناير، ويقوم حاليا الفريق بعمل بروفات تستمرة على المسرح قبل الحفل.



تأسست فرقة الخان عام 2014 لتساهم في إحياء التراث القديم والحديث ولذلك أطلق عليها اسم (فريق الخان) وتعنى المحل أو المكان، ويتميز فريق الخان بإيقاعاتها الموسيقية العرب.



كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.



يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد.