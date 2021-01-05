غدًا.. حمزة نمرة يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة الأردنية عبر "يويتوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان حمزة نمرة، عن طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يابا"، باللهجة الأردنية لأول مرة من ألبومه الجديد "مولود سنة 80"، غدًا الأربعاء فى تمام الساعة السابعة مساءً عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حيث نشر حمزة نمرة، برومو أغنية "يابا"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "أغنية يابا؛ هتنزل بكرة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله، الأغنية باللهجة الأردنية في تجربة مختلفة نتمنى تعجبكم".

في سياق منفصل، حققت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، نجاحا كبيرا، حيث إحتلت التريند رقم 8 على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام.. سيبنا الوقت يعدي أوام.. ما حسبناش اللحظة الجاية.. دا اسمه كلام.. عيشنا العمر نربّي حمام.. بس نسينا نقوم غيّة، ومايهمكش عادي..اسمع مني الساعة دي.. مش وقت عتاب أو لوم.. فيها ايه لو نرجع تاني.. وبدل ما تكون وحداني.. تسندني معاك ونقوم.. فاضي شوية.. نشرب قهوة فى حتة بعيدة.. إعزمني على نكتة جديدة.. وخلّي حساب الضحك عليّا".

أغنية "فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان.

