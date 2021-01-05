اللبنانية مي مطر لـ"دوت الخليج الفني": سعيدة بكليب "بالمبدأ" ولم تواجهني أي صعوبات بتصويره

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة اللبنانية مي مطر، أحدث أعمالها الغنائية المصورة بعنوان "بالمبدأ" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، خلال الأيام الماضية.

وقالت مي مطر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إنها سعيدة بهذه التجربة، لاسيما وأنها لاقت أصداءً إيجابية كثيرة من قبل الجمهور.

وأضافت أن العمل تم دراسته بشكل دقيق قبل البدء في تصويره، ولذلك لم تواجه فريق العمل أي صعوبات خلال الكواليس، بل كانت الأجواء مميزة.

الأغنية من كلماتها وألحانها، توزيع موسيقي طوني بو خليل، وتناقل محبيها العمل عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وصورت مي الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة فالنتينا خوند، وشاركها الكليب الممثل اللبناني إيلي متري.

ويعتبر الكليب بمثابة عودة قوية لمي إلى الساحة الفنية بعد فترة طويلة من الغياب، مع أعمال مهمة على صعيد الموسيقى والإنتاج.

