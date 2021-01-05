نجوى كرم تحصد المليون الأول لكليبها الجديد "معذور قلبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حصدت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم المليون الأول من حيث نسبة المشاهدة، لكليب أغنيتها الجديدة معذور قلبي والذي طرحته عبر موقع اليوتيوب.

وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية بعد أسبوع من طرحه، كما تصدّر الترند في الدول العربية وتناقله المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تغني كرم هذه الأغنية في حفل سيجمعها مع الفنان ماجد المهندس في الخامس عشر من الشهر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وينتظر الجمهور الإماراتي مفاجأة من كرم في هذه السهرة.

وتعاونت كرم في معذور قلبي، مع المخرج المبدع وليد ناصيف، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وكانت قد فاجأت محبيها بطرح الكليب منذ أيام عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع "يوتيوب"، ولكن سرعان ما تم حذفه وفوجئ جمهورها بهذا الأمر ولاسيما بعد إعلانها عن طرحه بشكل رسمي خلال 48 ساعة.

وجاء حذف الكليب لأسباب تتعلق بسياسة ترويجية جديدة لشركة روتانا، وذلك نظراً إلى أن العمل أثار ضجّة كبرى عبر مواقع التواصل، وتصدّر "الترند" في أكثر من دولة عربية، لمرات عديدة قبل طرحه.