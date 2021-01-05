سعد لمجرد يحتفل بنجاح لو جه تاني ويفوز بأفضل فنان في 2020 من جمهور et بالعربي

القاهرة - محمد ابراهيم - فاز النجم المغربي سعد لمجرد بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 2020 في استفتاء جماهيري أجرته قناةET بالعربي التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب فيما يحتفل حاليا النجم المغربي بأغنيتة الجديدة"لو جه تاني" مع مواطنه المغربي "زهير بهاوي" والتى حققت 12 مليون مشاهدة في ثلاثة أيام فقط.

يذكر أن آخر اغاني لمجرد كانت باللهجة المصرية وحملت عنوان "عدى الكلام" للمؤلف أمير طعيمة وألحان الشافعي وتوزيع توما وقد حققت مشاهدة 115 مليون في خمسة أشهر.

وحسب بيان صحافي من فريق إدارة اعمال سعد لمجرد ذكر أن لمجرد يخطط بالغناء الديو مع معظم المطربين الشباب المغاربة الذين حققوا نجاحا عالميا ومحليا وعربيا وكانت آخر ديوهات سعد في عام 2020 مع فرقة الراب الشهيرة "فناير" وحققت الأغنية نجاحا ملحوظا وسبقتها أغنية "إنساي"مع الممثل المصري الأشهر محمد رمضان التى حظيت بمشاهدة 300 مليون.

جدير بالذكر أن لمجرد يعد المطرب العربي الوحيد الذى تقترب اغنيته"انت معلم" من المليار مشاهدة ويسعى لمجرد للدخول الى موسوعة جينيس العالمية كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

من ناحية أخري يدرس لمجرد عرضا تليفزيونيا قدمته منصة عالمية لتصوير عمل غنائي درامي فى 12 حلقة يدخل به مجال التمثيل.