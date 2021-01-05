أحدث ظهور للكينج محمد منير بعد أزمته الصحية .. فيديو

نشر الموزع الموسيقي أمير محروس فيديو من داخل الاستوديو مع الفنان محمد منير وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذى يعد اول ظهور للكينج محمد منير أثناء تحضيره إلى اغنية جديدة بعنوان فينك يا حبيبى.



ويؤكد أمير من خلال هذا الفيديو على حماس الكينج للأغنية التي يرى أنه أبدع فيها و"صب غضب الفراعنة".



وكتب أمير معلقًا:"هداء من الكينج محمد منير لجمهوره العظيم وأغنية جديدة ٢٠٢١ "فينك يا حبيبي" خلال ساعات، توزيع موسيقي أمير محروس".



وكان تعرض محمد منير الي أزمة صحية شديدة دخل على اثرها المستشفى وتلقى العلاج ليعود بعد ذلك إلى حياته الطبيعية ويقدم لجمهوره البومه الجديد باب الجمال.