التونسية سونيا بلقاسم تبدأ إنتاجها العربي المشترك بـ"حكم النسا"

تستعد النجمة التونسية سونيا بلقاسم لبداية تصوير أول انتاج عربي مشترك لها والمسلسل التونسي اللبناني " حكم النسا" .

وستكون عدد حلقاته 60 حلقة. ومن تأليف الياس اديب. وجاري إختيار باقي عناصره.

على أن يتم تصويره بين تونس ولبنان وسيتم إذاعة حلقاته في قنوات عربية جاري الاتفاق معها.



سونيا كانت بدايتها بمصر في مسلسل «ما تخافوش» مع الفنان نور الشريف . ومسلسل «ابن الحلال» مع الفنان محمد رمضان ولعبت فيه دور «سوتي» الفتاة التي تحلم بالتمثيل والشهرة ويستغلها شخص من جهة امنية ليوهمها بقدرته على تحقيق حلمها.



و قدمت ايضا مسلسل «آدم و جميلة» مع يسرا اللوزي وحسن الرداد. حصد مسلسلها «تشيللو» الذي تلعب فيه دور ممرضة تونسية اعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء.الفنانة التونسية شاركت ايضا الفنان يحيي الفخراني بطولة حلقتين من مسلسله «قصص القرآن الكريم» لثلاثة مواسم متتالية و شاركت في فيلم تونسي بعنوان « آخر ديسمبر » لمحمد علي كمون.

وقدمت برنامج على قناة نسمة بعنوان" كوزينتنا هكا".

