ليلى عز العرب تعلن عن مفاجأة لجمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ليلى عز العرب، أنها ستشارك في مسلسل "الاختيار 2"، مشيرة إلى أنها سعيدة جدًا جدًا بالعمل وكانت تتمنى مشهد واحد فقط فيه، معقبة: "سأمثل دور والدة كريم عبد العزيز وحماة أنجي المقدم".

وأشارت "عز العرب"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن حفيدتها الكبرى لديها موهبة التمثيل وترغب في دخول عالم الفن، لافتة إلى أنها في بداية دخولها عالم الفن كان زوجها معارض جدًا وكان يعتقد أنها مجنونة ولكن الآن بدأ يتأقلم مع عملها ويشجعها ويدفعها للنجاح.

وتابعت: "أشكر زوجى جدًا أنه تفهم مهنتي وحقيقة أرفع له القبعة"، معقبة: "زوجي كان دائمًا يقولي ما تعيشيش دور النجمة عليا"، مشيرة إلى أنها تتمنى العمل في المسرح وشاركت بالفعل في إحدى المسرحيات ولكن المنتج قرر بعد يومين من عرضها وقف المسرحية.