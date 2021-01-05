تعرف على كواليس اللقاء الأول بين بيرم التونسي وكوكب الشرق بعد عودته من المنفى

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من يناير، ذكرى وفاة الشاعر الكبير بيرم التونسي، والذي كانت حياته مليئة بالأزمات والصدمات منذ صغره، وانطلاقًا من مقولة "يخرج الأمل من رحم المعاناة"، حظي التونسي بمكانة كبيرة وترك لنا بصمة مميزة بأعماله التي لاتنسى.

وفي هذا التقرير وبالتزامن مع ذكرى وفاته، نستعرض لكم تفاصيل اللقاء الأول الذي جمع بين بيرم وكوكب الشرق أم كلثوم.

طلبت كوكب الشرق أم كلثوم مقابلة الشاعر بيرم التونسي، في نهاية عام 1940، وكان حينها قد عاد إلى مصر متسللاً بعد فترة طويلة تخطت العشرين عام في المنفى وذلك في 8 أبريل عام 1938.

وكانت أم كلثوم مثلها مثل باقي الأشخاص بالوسط الفني والأدبي، ممن علموا بقصته وماضيه في الصحف وتأليف المسرحيات الغنائية.

وعلى أثر ذلك، طلبت كوكب الشرق من شيخ الملحنين الشيخ زكريا أحمد أن يعرفها على الزجال بيرم التونسي، وبالفعل تم التعارف بينهما، واتفقا على العمل معاً من خال مجموعة من الأغاني التي لحنها زكريا أحمد.

وبدأ بيرم في أول أعماله الغنائية مع أم كلثوم في أبريل عام 1941، بتأليف أغنية «أنا وأنت»، ثم يتبعها بأغنية أخرى وهي أغنية «كل الأحبة»، ومن هنا بدأت رحلة الأعمال الفنية بينهما، فغنت أم كلثوم أيضاً من كلام بيرم وألحان زكريا أحمد أغنية «إيه أسمى الحب»، وأغنية «الآهات» والتي ترددت أم كلثوم كثيراً في غنائها لولا إقناع الشيخ زكريا أحمد لها، وعلى الرغم من ذلك حققت الأغنية نجاحًا فاق التوقعات، حيث قدمتها في إحدى الحفلات وعندما انتهت من الغناء فوجئت بوصلة تصفيق من جمهورها لأكثر من عشر دقائق، وكانت هذه أطول مدة تصفيق استقبل فيها الجمهور أغنية من أغانيها طوال حياتها.

