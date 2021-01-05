عيد ميلاد ينهى الخلاف بين ساندي وهنا الزاهد

نشرت الفنانة ساندي صورة للفنانة هنا الزاهد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تحديدا عبر خاصية الاستوري تهنئها بعيد ميلادها.
وكتبت ساندي على الصورة : عيد ميلاد سعيد.
ويأتي تصرف ساندي تجاه هنا الزاهد لينهي الخلاف بينهما الذي نشب من فترة قصيرة حيث تبادلا التصريحات فيما بينهما حيث اتهمت ساندي الفنانة هنا الزاهد بعدم دعمها على الرغم من انها وقفت بجوارها في البدايات.
وخرجت ايضا الفنانة هنا الزاهد لترد عليها قائلة إن الفنان محمد صبحى السبب الرئيسي في دخولي عالم الفن وهو مكتشفني وتبرأت من مشاركتها في فيلمها توم وجيري.
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