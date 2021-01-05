بسنت شوقى تكشف أحب أدوار خطيبها محمد فراج إلى قلبها

نشرت الفنانة بسنت شوقى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعبر فيه عن إعجابها بحالة الجدل التى أثارها مسلسل هذا المساء بعد تداول مشهد منه أمس يجمع بين أروى جودة ومحمد سليمان وإياد نصار على الرغم من أن العمل تم عرضه في 2017.



وقالت بسنت : بما أن الكلام على المسلسل العظيم هذا المساء .. أحب أقول أن أحب أدوار فراج إلى قلبى هو دور سوني .. وكنت بستنى مشاهده مع أم عبير بفارغ الصبر.. وأحب برده أقول أن أحب أدوار إلى قلبى حنان مطاوع في دور عبلة وبرده كنت بستني مشاهدها مع محمود حافظ وإياد نصار .. هو الحقيقة مسلسل جميل كله علي بعضه كده.



وكانت قد كشفت الفنانة بسنت شوقى خطيبة الفنان محمد فراج عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد تداول شائعات حول إصابة خطيبها.



وقالت بسنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "الحمد الله نيجاتيف يا بنى ادمين". لتؤكد أنها خضعت إلى مسحة كورونا وجاءت النتيجة سلبية".



وكان استنكر الفنان محمد فراج، ما تردد مؤخرًا حول إصابته بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتحفظ على الرد حول تلك الأخبار التي روجت لإصابته بالفيروس.



وقال محمد فراج، في تصريح مقتضب لـ دوت الخليج: «أنا مش هرد على الأخبار دي، واللي فتى وقال كلام على لساني هو اللي يرد»، مشيرًا إلى أنه لا يلتفت إلا لأعماله الفنية ولا يرد على هذه الأخبار.



وكانت شائعات قد ترددت حول إصابة الفنان محمد فراج بفيروس كورونا المستجد، نسبها البعض لمصادر مقربة منه، في ظل عدم تأكيد رسمي لصحة الأخبار المنتشرة.

