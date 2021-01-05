حمدي الميرغني وسليمان عيد وأحمد شيبه ضيوف "ليلة الخميس"

وسط أجواء من البهجة والمتعة تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الخميس" ثاني حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.

يُستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الإسبوع نُخبة متنوعة من الفنانين حيث يجمع نجوم الكوميديا حمدي الميرغني وسليمان عيد وشيماء سيف.

بالإضافة إلى المُطرب الشعبي أحمد شيبه، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 7 يناير 2021.