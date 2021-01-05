اللبنانية نور لـ«دوت الخليج»: لا أهتم بالجن والعفاريت رغم مشاركتي بـ«جمال الحريم».. وزوجي بـ«يدلع» الأولاد أكثر مني

* هذا ما تعلمته من والدي.. وأنا طبيبة بشرية في "ضل راجل"

* لا أرد على من يهاجمني بالسوشيال ميديا.. وتوقف تصوير "عمر الناجي" لـ أمير كرارة لهذا السبب



فيلم "شورت وفانلة وكاب" كان البداية الأولى للبنانية نور في مصر، والنقطة التي أخذتها من عالم الإعلانات إلى التمثيل، ومن بعدها بدأت مشوارها وحققت نجاحات متتالية رغم قلة الأعمال التي شاركت بها، واستطاعت أن تثبت أقدامها في عالم الفن، وتواجدت مع كبار النجوم في عدد من الأعمال المهمة.



وتخوض نور تجربة جديدة هذا العام من خلال مسلسل جمال الحريم الذى يتحدث عن عالم الجن والعفاريت ومأخوذ عن قصص حقيقية، فماذا عن الصعوبات التى واجهتها، وبأى أدوات استعانت نور لتقدم شخصيتها بالعمل.



أجابت نور عن كل الأسئلة من خلال حوارها مع " دوت الخليج"، كما كشفت أيضا عن كواليس حياتها كأم، وتفاصيل أعمالها القادمة سواء في الموسم الرمضاني أو خارجه.



جمال الحريم



كشفت الفنانة اللبنانية نور عن أبرز ردود الأفعال التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها.

وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عددا من الجمهور مازال خائفا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجآت".



ولفتت "نور" الى أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.



وأكدت الفنانة نور أنها لا تهتم بعالم الجن والعفاريت الذي تدور حوله أحداث مسلسل جمال الحريم الذي يعرض على شبكة قنوات dmc، وأوضحت أنها بعيدة جدا عن هذا العالم، وأن المشاهد التي جسدتها والقصص التي قرأتها في الاسكريبت زادت من بُعدها عنه.



وأوضحت أنها لم ترفض أى مشاهد في مسلسل جمال الحريم، وقالت إنها جسّدت كل ما طلب منها، وأن العمل به الكثير من الرسائل الهامة.



وعن طريقة تحضيرها للشخصية التى تجسدها بالعمل قالت:" إنها اعتمدت بشكل كبير على السيناريو الخاص بالعمل، ولم تكن في حاجة إلى أن تعايش حالات ممسوسة من الجن، او قراءة أى كتب.



تعاملها مع هجوم السوشيال ميديا



ويتعرض مؤخرا عدد كبير من النجوم على مواقع التواصل لهجوم من رواد السوشيال ميديا، وكشفت نور عن طريقة تعاملها مع هذا النوع من الهجوم وقالت انها لا تفضل الرد نهائيا.



تفاصيل حياتها كأم



وكشفت الفنانة "نور" عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعاملها مع أولادها في المنزل، وقالت إن الأمومة شعور عظيم، ولفتت إلى أنها تحتاج وقتًا ومجهودًا كبيرًا، وأن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائمًا «تزعق» لهم.



وتحدثت أيضا عن والدها وما تعلمته منه، وقالت إنها تعلمت الالتزام، وتحمل المسؤولية كاملة، وأكدت أنها لا تتعامل مع الفوضى، وتعلمت أيضا من والدها أن تعطى لأولادها كل لحظة في حياتها.



أعمالها الجديدة

في النهاية كشفت عن أحدث أعمالها وقالت إنها تتواجد فى موسم رمضان القادم من خلال مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال، ونوهت الى انها لم تبدأ تصوير حتى الآن، وتمنت أن ينال العمل الذي تجسد فيه دور "دكتور بشري" إعجاب الجمهور.



كما تحدثت عن تفاصيل اشتراكها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل مكون من 8 حلقات يذاع على إحدى المنصات الإلكترونية ويحمل اسم:"عمر الناجي، وقالت إن العمل متوقف تصويره منذ فترة بسبب انشغالهم بعدد من الأعمال، وأوضحت أنهم سيعودون لتصويره بعد شهر رمضان المقبل.



ويتم تصوير جانب من العمل خارج مصر، ولكن لا تعرف ما إذا كان هذا سيتم فى ظل الإجراءات الاحترازية للموجة الثانية من كورونا أم لا، وأكدت ان هذا العمل مختلف تماما عما قدمته من قبل وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور.