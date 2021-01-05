أخبار عمرو دياب.. حقيقة ارتباط الهضبة بفتاة جديدة .. وتحسن علاقته بأبنائه بعد الانفصال عن دينا الشربيني

غنى لها أم عليها؟.. هل طوى عمرو دياب صفحة «دينا الشربيني» بـ حسناء جديدة؟

لم تكن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني في بدايتها مستساغة للكثيرين من جماهير الهضبة أو حتى وسائل الإعلام، خاصة أن العلاقة بُنيت على السرية وفرض نفسها جبرا على الواقع دون استبيان ماهيتها أو الإعلان عن تفاصيلها.

لم تلبث علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني كثيرا حتى تحولت إلى نهاية غير سعيدة، بعد زواج سري رفض عمرو الإعلان عنه أو الاعتراف به، مما اضطر دينا الشربيني إلى تفضيل الانفصال في الوقت الذي لم يبدِ فيه عمرو تمسكا أو تنازلا أو قبولا لأي من مطالب دينا الشربيني.

وقرر الهضبة الانفصال عن دينا الشربيني ليطوي صفحة رابعة في تاريخ علاقاته العاطفية، لكن النهاية لم تأخذ وقتا طويلا حتى دخل عمرو دياب في علاقة خامسة سريعا مع فتاة أخرى تدعى كارولينا.

والمتتبع لتاريخ علاقات عمرو دياب سيجد أن النهايات دائما تكون صاخبة أكثر من البدايات، فعمرو دياب كانت تربطه قصة حب تطورت لخطوبة من إيناس شقيقة الفنانة إلهام شاهين وسرعان ما انتهت العلاقة قبل أن تبدأ لأسباب غير معلومة للكثيرين، بعدها تزوج عمرو دياب من الفنانة شيرين رضا وانتهى الأمر بهما إلى الطلاق الشهير الذي رفضت على أثره شيرين رضا الارتباط مطلقا.

أما النهاية الثالثة فكانت الأقسى بسبب القطيعة بين عمرو دياب وزينة عاشور أم أولاده والتي تبعها غضب من أبناء عمرو دياب وضح جليا على السوشيال ميديا في بداية ارتباط عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني.

فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة؟ ..صور

نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حلوة البدايات" في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.

حقيقة ارتباط عمرو دياب بفتاة جديدة

الصورة نفسها تم تداولها بشكل كبير من رواد السوشيال ميديا حيث عبر متداولوها عن إعجابهم بجمال الفتاة الجديدة، التي ظهرت بصحبة الهضبة عمرو دياب في عدة صور أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى مصدر مقرب من عمرو دياب علمه بوجود قصة حب جديدة في حياة عمرو دياب بعد انفصاله عن زوجته السابقة دينا الشربيني بسبب رغبتها في الحمل وإعلان الزواج الرسمي.

ألبوم عمرو دياب يا أنا يا لأ يتصدر مبيعات أي تيونز في الوطن العربي

تصدر ألبوم "يا أنا يا لأ" للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى مبيعا بالوطن العربي، فور طرحه على المتجر الإلكتروني العالمي "أي تيونز".

وتصدر الألبوم مبيعات المتجر الإلكتروني في السعودية والإمارات والأردن وقطر.

وكان النجم عمرو دياب قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد يا أنا يا لأ عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة وعبر خدمة فودافون ميوزيك.

بعد انفصاله عن دينا الشربيني.. كيف تحسنت علاقة عمرو دياب بأبنائه؟

بدأت علاقة الفنان الكبير عمرو دياب تتحسن بأبنائه الأربعة "نورا، عبد الله ، كنزي وجنا دياب" بعد انفصاله عن زوجته الفنانة دينا الشربيني بعد نشوب خلافات بينهم وصلت إلى طريق مسدود.

وكانت بداية تلك الخطوة ، هو قضاء الهضبة رأس السنة مع أبنائه "عبد الله وكنزي وجنا" في دبي، ثم قيام عمرو دياب بمتابعة حسابات أبنائه عبر "إنستجرام"، رغم أنه كان يكتفي بمتابعة حساب شركته "ناي" للإنتاج الموسيقي وحساب "دياب إف إم".

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.

الهضبة بيتغير.. لأول مرة عمرو دياب يتابع أولاده وعددا من النجوم على إنستجرام

في خطوة مفاجئة من النجم الكبير عمرو دياب، قام بمتابعة أولاده الأربعة "نورا وعبد الله، وكنزي وجنا" عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدما اكتفى سنوات بمتابعة فقط حساب شركة "ناي" للإنتاج الموسيقي وحساب " دياب اف ام".

وقرر الهضبة متابعة نجمين مفضلين له، هما صديقه الفنان أحمد حلمي وأيضا الفنان اللبناني راغب علامة الذي التقاه قبل يومين في دبي.

ويستعد عمرو دياب لإحياء الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يوم 22 يناير في استاد دبي الدولي.