بعد إذاعة مشهد "ده هاني".. نسب مشاهدة كبيرة لـ هذا المساء على شاهد

بالتزامن مع طرحه على شاهد VIP، دخل مسلسل "هذا المساء" تريند جوجل، عقب اعادة طرح مشهد شهير من العمل الذي تم إنتاجه قبل سنوات، وحقق نسب مشاهدة كبيرة.

ويأتى مشهد مسلسل "هذا المساء" والذي يجمع بين إياد نصار وأروى جودة وصديقها محمد سليمان "هاني"، عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي. وعندما تنتاب أكرم الهيستريا متسائلًا عن سبب نزولهما معا من أعلى، يخبره هاني ببساطة أنه كان يضع الطفلين في الفراش، ليصيب أكرم الجنون قائلا "والمفروض أصدق الكلام ده" لترد عليه أروى جودة قائلة "في إيه يا أكرم أنت اتجننت.. ده هاني!". وكان هذا المشهد مادة خصبة لرواد السوشيال ميديا أن يستخدمونه بشكل ساخر حتى إن تصدر المسلسل التريند مرة اخرى على الرغم من عرضه فى رمضان 2017. والمسلسل بطولة إياد نصار، وأروى جودة، محمد فراج، حنان مطاوع، أحمد داود، سمر مرسي، هنا شيحة، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، وهو قصة تامر محسن، سيناريو وحوار مشترك لورشة عمل للكتابة، وإخراج تامر محسن.

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