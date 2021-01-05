مصطفى درويش يدعم حورية فرغلي هذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان مصطفى درويش على دعم صديقته الفنانة ​حورية فرغلي​، وذلك بعد تصريحاتها عن أزمتها الصحية ورحيل أصدقائها عنها بعد ابتعادها عن الفن.

ونشر مصطفى درويش صورة لها وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب : جميلة القلب و المظهر حورية فرغلي ، كل اللي اشتغل معاكي و عرفك عن قرب شهدلك بطيبة القلب و جمال الروح و حبك للجميع ، ما تزعليش ان الكل اتلهى لان ده حال الدنيا و كل واحد بيعافر في اتجاه و بينشغل حتى عن اقرب ناس ليه ، بس اللي لازم تعرفيه ان الكل بيحبك و منتظرينك ترجعي احسن من الاول.

يشار أن الفنانة حورية فرغلي، قالت إنها بخير وبصحة جيدة ولكن نتيجة الحادث الذي تعرضت له شكلها تغير، مضيفة: "شكلي اتغير، ومش بشم ولا بحس بطعم الأكل، لو حصل حريق بكون خايفة محسش بحريقة الشياط".

وأشارت "حورية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحادث الذي تعرضت له كان مخيفا، مضيفة: "حصان وقع عليا، أنا معنديش مناخير"، معربة عن حزنها لانتشار شائعات أن سبب تغير ملامحها هو إجراء عمليات تجميل، قائلة: "أنا كنت ملكة جمال مصر مش محتاجة أعمل عمليات تجميل".

