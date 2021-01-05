تعاون جديد يجمع عمرو دياب والمخرج طارق العريان.. تفاصيل

في تعاون جديد بين النجم عمرو دياب والمخرج طارق العريان، قبل مسلسلهما المنتظر على نتفليكس، قدم الثنائي الإعلان الخاص بإحدى شركات الاتصالات لأغنية الهضبة الجديدة محسود. وتصدى تيمور تيمور لإدارة تصويره، تحت إشراف المنتج موسى عيسى، ومونتاج محمد عاشور.

ظهر في بداية الإعلان الموزع عادل حقي وهو يعلن عن متسابقين وهما يغنيان "محسود" لعمرو دياب، ويظهر من بين الجمهور الفنان الكبير وهو يغني معهما. "محسود" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس. وكان عمرو دياب، طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.

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