أزمة وهتعدي.. محمود عبد المغني يدعم حورية فرغلي.. شاهد

ونشر عبد المغنى، عبر حسابه على موقع إنستجرام، صورة مع حورية، خلال الأعمال الفنية التى تشاركا فيها معا، معلقا "كنتى وستظلى جميلة قلبا وقالبا، أزمة وهتعدى".

يذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، ومحمد لطفي.

كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي.