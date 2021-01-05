نتفليكس تعرض مسلسل كيد كوزميك

عرضت قناة Netflix MENA بموقع "يوتيوب" المقدمة الرسمية لمسلسل الرسوم المتحركة "كيد كوزميك".



ووفقا لشبكة Netflix، تدور أحداث المسلسل حول فتى غريب الأطوار واسع الخيال يدعى "كيد"، في التاسعة من عمره.



يعيش "كيد" مع جده المتحرر في بلدة قليلة السكان، ويعثر بالصدفة في حطام سفينة فضائية على 5 خواتم كونية تتمتع بقوى خارقة يتمكن من تنشيطها، ويرسل رسالة من مكان توجد به القطع الأثرية الأكثر قوة وطلبا في الكون. توشك الأرض أن تصبح ميدان حرب ومعركة ملحمية من أجل السلطة، ويمنح "كيد" بقية الخواتم للسكان المحليين الذين يصبحون شخصيات خيرة.



وعرضت "نتفليكس" حديثا مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، ورحلة الشك الخاصة بشخصية "رفعت إسماعيل.