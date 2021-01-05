فنانون اشتكوا جفاء الوسط الفنى لهم .. آخرهم حورية فرغلى

شهدت الساعات القليلة الماضية خروج الفنانة حورية فرغلى عبر وسائل الاعلام شاكية من اهمال الوسط الفنى لها

وصرحت حورية فرغلى من خلال برنامج "مساء دى ام سى" قائلة :" لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى".

وتابعت حورية فرغلى :" محدش قدر شغلي في ساحرة الجنوب، وصعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده الا لما ارجع زي الأول وانا عندي 44 سنة"

حورية فرغلى لم تكن الفنانة الوحيدة التى اشتكت اهمال الوسط والفنى ، ولكن سبقها عددا كبير من الفنانين نستعرض ابرزهم فى السطور التالية ..