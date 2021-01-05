بعد أزمتها الصحية.. فيفي عبده تثير الجدل بفيديو من غرفتها

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، تفاعلت خلاله مع متابعيها كعادتها في فيديوهات سابقة يتم تسجيلها من غرفتها.
وظهرت فيفي عبده، في مقطع الفيديو الذي بثته عبر حسابها على إنستجرام، وهي نائمة في سرير غرفتها، وترتدي غطاء الرأس (طاقية)، وتهنئ متابعيها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد.
جاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.
ونشرت فيفي عبده، على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورًا مستخدمة فيها مؤثرات، أظهرت وجهها بشكل كبير، لتداعب جمهورها، قائلةً «هي دي النفخة الكدابة».
وكانت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، اجتاحت عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.
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