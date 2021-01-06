عادل أديب ينتهى من اللمسات الأخيرة لطباعة الكتاب في سابقة هي الأولى لمخرج يقوم بنشر أعمالة التي ألفها

القاهرة - محمد ابراهيم - أنتهى المخرج عادل أديب من طباعة النسخة الأولى من كتابين هما كتاب " قلوب الضالين في طوائف الحشاشين " وكتاب " أحلامى " في سابقة هي الأولى لمخرج يقوم بنشر أعمالة التي ألفها ( في هيئة معالجات دراميه مفصله ) ولم يستطع أخراجها ! نظرا لضيق أفق السوق الأنتاجى وأعتماده فقط على الرائج من الأعمال دون النظر الى قيمة العمل ومضمونه وعدم قدرة السوق على الريادة والمغامرة بأفكار تكون هي مصدرا بعد ذلك لتجديد دماء السوق الرتيب.

وقد أقدم المخرج عادل أديب على هذه الخطوة كصرخة عالية في وجه الشركات المحتكرة للسوق الدرامى وضعف وتراجع ثقافتهة واهمية موضوعاتها الفنية المقدمة..

ولذا قام بنشر أفكاره ( أو أحلامه كما أسماها ) في كتابين يباعان معا كفكرة واحده مقسمة الى قسمين وقد قام المخرج عادل اديب بذلك لتكون في متناول الأجيال القادمه أملا ويقينا منه فى تغيير منطق السوق الانتاجى في زمن الأجيال القادمة فلربما يتم تنفيذها.. أو ربما تكون مجرد شرارة لأفكار جديدة لكل من يأتي بعده.

وقد تعمد المخرج عادل أديب أن يقدم تنوعا كبيرا في أنواع تلك الأعمال لتشمل كل صنوف الدراما من أعمال تاريخية أو ميلودارمية وسياسية وأجتماعية وكوميدية وكذلك أعمال الحركة أو حتى الأعمال الغنائيه وغيرها.. عارضا من خلالها موضوعات ذات أهمية محلية وأقليمية وقضايا عالمية ولكن بأسلوب شيق تجارى وفنى حتى يتم التواصل مع التلك الأفكار لأكبر شريحة ممكنة من شرائح المشاهدين المختلفة عمرا محليا.. عربيا وعالميا..

مثال: القضية الفلسطينيه.. مشكلة مياة النيل.. جذور الأرهاب وأصوله.. وغيرها

وتعددت أسباب نشر المخرج عاد اديب لنشر تلك الاعمال الان، منها أيضا أثبات أن تنوع الأفكار وأهمية القضايا موجود وأنما العطب هو في جمود العقل الذى يختار معظم الأعمال الممسوخه

التي تعرض الأن!

هذا ويعلن قريبا المخرج عادل أديب عن ميعاد حفل أطلاق توقيع الكتاب وتوزيعة في الأسواق.

كما قام عادل أديب بوضع سيرتة الذاتيه عبر أكثر من 27 سنة خبرة في السوق المصرى والعربى والعالمي والتي لم يعرف الكثيرين عنها شيئا.. مؤيدة بصور نادرة تجمعه بنجوم مصر والوطن العربى والعالمى من شرقه الى غربه، كذلك شهاداته وجوائزه التي تناهز ال 40 جائزه محلية وعربية وعالمية.

هذا وقد انتهى المخرج عادل أديب من تسجيل كتاب " قلوب الضالين في طوائف الحشاشين " صوتيا.. ليكون على المنصات الرقمية في نفس التوقيت نزول الكتابين والذى يعتبره أيقونة أعماله وأكبر أحلامة على الاطلاق حيث أستغرق كتابة معالجة أجزاءة الأربعه مايناهز التسع سنوات.

هذا وتقوم كل من النجمة (منال سلامه) والنجم ( مفيد عاشور) بتسجيل الشريط الصوتى الكامل للكتاب ويقوم بنشر الكتاب" دار صرح للنشر والتوزيع " تحت أشراف مديرها العام الأستاذ "عبود مصطفى عبود"

يتم نشر النسخة الرقمية وبيعها من الكتابين على المنصات الاتية:

" أبجد العبيكان النيل والفرات جوجل بلاى جملون أمازون "

هذا ويعكف المخرج عادل أديب على أنهاء كتابة الكتاب الثالث والجديد في تلك المجموعة.. بمعالجات مفصلة لأعمل دراميه أخرى عن القصة التاريخية لانشاء "طريق الحرير " فى عدة أجزاء منذ نشأته وحتى التاريخ المعاصر

قصة دير السلطان..

القصة الحقيقية ليوميات كتاب وصف مصر..

التاريخ المشترك بين مصر وروسيا..

الشحاتين..

القصص الحقيقة لتهجير أهل النوبة

وأخيرا صلاح الدين الأيوبى ومعركة حطين...

هذا ويبدا المخرج عادل أديب في تحضير جدولا مشحونا بأعمال درامية مختلفة في عدة بلدان عربية وأوربية كمخرج عمل في أكثر من (18 ) دولة عربية..وأوربا وأمريكا.