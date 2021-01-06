أخبار الفن| حقيقة دخول الهضبة قصة حب جديدة.. عيد ميلاد ينهى الخلاف بين ساندي وهنا الزاهد.. وتطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري بعد إصابته بكورونا

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:



حكاية الهضبة مع كارولينا .. حب جديد أم صدفة



أثار الشاعر خالد تاج الدين الجدل بعد نشره صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حلوة البدايات"، وهو ماتم تداوله بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتسائلوا حول حقيقة إرتباط الهضبة من جديد.



حجاب رانيا يوسف يخطف التريند من مينا مسعود.. تفاصيل



تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.



تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري بعد إصابته بكورونا



كشف مصدر مقرب لـ موقع "دوت الخليج" تفاصيل الحالة الصحية للفنان ماجد المصري بعد إصابته بكورونا، وأكد أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع للحجر المنزلي ويتلقى بروتوكول العلاج.



عيد ميلاد ينهى الخلاف بين ساندي وهنا الزاهد



نشرت الفنانة ساندي صورة للفنانة هنا الزاهد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تحديدا عبر خاصية الاستوري تهنئها بعيد ميلادها.

أحدث ظهور للكينج محمد منير بعد أزمته الصحية .. فيديو



نشر الموزع الموسيقي أمير محروس فيديو من داخل الاستوديو مع الفنان محمد منير وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذى يعد اول ظهور للكينج محمد منير أثناء تحضيره إلى اغنية جديدة بعنوان فينك يا حبيبى.