بـ 5 جنيهات.. طرح فيلم الصندوق الأسود على إحدى المنصات الإلكترونية

طرحت إحدى المنصات الجديدة فيلم النجمة منى زكي الجديد "الصندوق الاسود" للمشاهدة المنزلية بالرغم من استمرار عرضه في السينمات المصرية حتى الآن. ووفرت المنصة عرضا خاصا بقيمة 5 جنيهات فقط للاشتراك الشهري، ومشاهدة كل المحتوى التي توفره من أفلام ومسلسلات. فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان. وتدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها للخطر. وحصلت الفنانة منى زكى على جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك خلال دورة مهرجان القاهرة السينمائي الـ42. وخلال كلمتها، قالت منى زكي: "شرف كبير تكريمي من أهم مهرجان في بلدي، وبجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، وفي نفس الدورة التي يكرم فيها الكاتب الكبير وحيد حامد، التي كشفت عن تأثرها بأفلامه، خاصة جملة "أنا هحلم" في فيلم "اللعب مع الكبار"، مؤكدة أنها تعتمدها منهجا لحياتها "بحلم وهفضل أحلم ولسه هحلم".

وحصلت الفنانة منى زكى على جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك خلال دورة مهرجان القاهرة السينمائي الـ42. وخلال كلمتها، قالت منى زكي: "شرف كبير تكريمي من أهم مهرجان في بلدي، وبجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، وفي نفس الدورة التي يكرم فيها الكاتب الكبير وحيد حامد، التي كشفت عن تأثرها بأفلامه، خاصة جملة "أنا هحلم" في فيلم "اللعب مع الكبار"، مؤكدة أنها تعتمدها منهجا لحياتها "بحلم وهفضل أحلم ولسه هحلم".

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