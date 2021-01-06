راندا البحيري: نجاح خام تيولا يحسب لنضال الشافعى

أعربت الفنانة راندا البحيري عن سعادتها لما حققه فيلم خان تيولا من نجاح حتى الآن منذ عرضه في ديسمبر الماضى.

وقالت راندا البحيري لصدي البلد أن هذه التجربة تحسب إلى ابطالها الحقيقيين ومنهم نضال الشافعى والذى يستحق هذا النجاح وكذلك الفنانة وفاء عامر. وأضافت راندا : مشاركتي في العمل كانت مجرد ضيف شرف من خلال بعض الصور التي تم استخدامها بشكل يتناسب مع العمل ويوجه من خلالها رسالة رومانسية.

خان تيولا ينتمى لفئة أفلام الرعب والإثارة، وهو بطولة وفاء عامر، نضال الشافعى، محمود البزاوى، راندا البحيرى، أحمد كمال، تأليف وإخراج وسام المدنى.

تدور أحداث الفيلم حول أحداث مرعبة تقع فى أحد الفنادق فى مرحلة الأربعينيات، الذى يمتلكه محمود البزاوى وزوجته وفاء عامر.