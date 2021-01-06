بسبب أغنية الحفلة .. حلمى بكر لـ محمد فؤاد: بكرة تعيط

وقال حلمي بكر لمحمد فؤاد، "انت حر.. بس انت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، انت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك".

شن الموسيقار حلمي بكر هجوما عنيفا على المطرب محمد فؤاد بسبب أغنيته الجديدة الحفلة، التي تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات.



وأكد حلمى بكر لـ"دوت الخليج" أن فؤاد يمتلك مقومات كبيرة لكنه يهدرها بهذه النوعية من الاغاني.

ورد المطرب محمد فؤاد، على هجوم الموسيقار حلمي بكر قائلا :" قررت أعمل أغنية أذهب بها إلى قطاع مختلف من الجماهير الذين يتابعونني على مر السنوات الماضية".

وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" اللغة تغيرت في مجتمعنا، ومحمد فؤاد معروف للجميع وأنا بقعد شهرين على الكلام وبغني 3 ساعات".

وأكمل :" اللي يتجاوز في مهرجانات او أغاني طبيعية يتم محاسبته بالقانون"، مضيفا:" أنا عملت شكل يرقص الناس ويطلق جرعة تفاؤل لطيفة".

وشن عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا على أغنية الفنان محمد فؤاد الجديدة "الحفلة"، التي تم طرحها مؤخرا عبر موقع يوتيوب.

و أكدوا وجود فارق كبير بين أغاني ألبومي عمرو دياب ومحمد منير الجديدين وما يقدمه المطرب محمد فؤاد، الذي تعاون في أغنيته الجديدة مع بعض الأسماء اللامعة في عالم المهرجانات.

